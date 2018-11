Při unikátní výměně mostu nad přehradou Hracholusky otočí konstrukci o 180 stupňů

„Práce začaly v dubnu,“ připomněla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. Výluka na trati trvá od 23. července a skončí do konce února 2019. Teprve po zastavení provozu se totiž mohla začít podrobně zkoumat konstrukce a některé parametry vyšly jinak, než se přepokládalo. „A musel se přepočítal samotný princip otáčení,“ uvedla mluvčí.

Staré mostní pole váží asi 170 tun, nové kolem 200 tun, dalších zhruba 30 tun má montážní rám. Jeden díl, který se v první fázi otáčí, tak dohromady váží kolem 400 tun a na stavbě je do padesáti lidí.

„V Česku se na montáži nedělalo nic takového. Tyto principy otáčení se používají ve výrobnách. Třeba MCE Slaný, který je zhotovitel konstrukce i montáže (spolu SMP CZ), to dělá ve své mostárně a teď ji použili v reálu venku,“ říká Žákovec.

Stará konstrukce zůstane po otočení nahoře, odpojí se a vysune po nové konstrukci ven. „Na konci vysouvacího rámu to budeme postupně odřezávat a odvážet do šrotu,“ uvedl Žákovec. Prostřední pole mostu bude SŽDC vyměňovat za 1,5 měsíce a za stejnou dobu pak i poslední třetí. „Nové konstrukce už jsou připravené,“ doplnil.

Na každém konci se nachází dvojice lisů, z nichž jeden tlačí a druhý brzdí, aby byl proces bezpečný. Po každém kroku otáčení se musí konstrukce zkontrolovat a změřit se průhyby. Přetočení soumostí o celých 180 stupňů by mělo být hotové během pátku.

„Na pilíři a na opěře je postavená konstrukce s otáčedlem, pomocí něhož se soumostí otáčí, vždy po kroku, který je zhruba 15 centimetrů podle zdvihu lisu, a na kruhu to dělá asi dva stupně,“ popisuje výměnu první části mostu.

Termín dokončení opravy podle odborníků závisí také na počasí. Na mostě bude ještě zavěšená lávka pro kola a pěší, kterou zaplatí Plzeňský kraj. Dosud přes most chodili lidé po manipulační lávce pro železničáře.

Most „Rámusák“ s výškou 52 metrů a délkou 210 metrů prošel poslední větší opravou počátkem 70. let 20. století. Provoz na trati z Pňovan do Bezdružic byl zahájen 6. června 1901. Od roku 2014 existuje přímé spěšné spojení Plzně s oblastí Konstantinových Lázní.

„Trať je bezesporu jedna z nejpůvabnějších v Česku a určitě významná pro podporu cestovního ruchu v oblasti Bezdružicka a Konstantinových Lázní,“ řekl Miroslav Klas ze sdružení, které se snaží o oživení a propagaci tratě. Přes zimu slouží k dopravě zaměstnanců a školáků hlavně do Plzně.