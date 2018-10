Masarykův domek v Čejkovicích dostal novou střechu. Veřejnosti se otevře koncem října

Jihomoravský kraj poslal na opravy tři sta padesát tisíc korun, přispěla i obec. „My jsme se zavázali dát sto padesát tisíc, ale je tam ještě nějaký doplatek zhruba sto tisíc, který jsme zatím Sokolům zapůjčili,“ řekl starosta Čejkovic Pavel Novotný. V průběhu rekonstrukce totiž nastaly komplikace, které opravy prodražily. „Do střechy nám asi dvakrát zapršelo a došlo k protečení zdí,“ vysvětluje starosta Čejkovic Pavel Novotný.

Ludmila Pazderková spojila s domkem v Čejkovicích téměř třicet let svého života, v expozici pracuje jako průvodkyně. „Dřív tady bylo hodně zájezdů. Mně to teď chybělo,“ posteskla si průvodkyně, která nemohla příběh domu vyprávět celé léto. Turistů by se měla znovu dočkat koncem října.