Praha opraví okolí Negrelliho viaduktu i burzu v holešovické tržnici. Schválili to radní

„Mostní oblouky mají velice zajímavou historii – již na počátku 20. století byly zabedněny a při rozvoji automobilismu v nich byly garáže. V tuto chvíli dostanou, myslím si, pro Pražany mnohem atraktivnější využití,“ uvedl radní Jan Chabr (TOP 09).

Oblouky budou rozděleny do tří skupin podle jejich využití. Pro komerční využití se počítá se 40 procenty z nich. Nájemci dostavou smlouvu na pět let s možností ji následně po dvou letech prodlužovat. Stejný počet prostor bude určen pro kreativní pronájem s tříletou nájemní smlouvou. Zbytek oblouků bude sloužit pro start-upy, které dostanou prostor do pronájmu na jeden rok.

Nájemce bude vybírat desetičlenná komise. Vybíráni nebudou pouze podle nabídky nejvyššího nájmu, ale i podle toho, co s prostorem mají v úmyslu. Správu bude mít na starosti městská firma Trade Centre Praha (TCP), obnovu veřejných prostranství a vestaveb do oblouků Technická správa komunikací (TSK) a ústav Kreativní Praha se postará o kulturní náplň. V komisi bude mít zastoupení radnice Prahy 8, na jejímž území viadukt je, a spolupracovat bude se spolkem Viadukt, který zde v minulosti pořádal akce.

Sklo, pískovec, park

Vstupy do prostor pod oblouky budou prosklené. Pískovcové oblouky musí být po celou dobu kontrolovatelné pohledem a zároveň nebudou prostory při chladnějším počasí vytápěny na více než 18,5 stupně Celsia, aby kvůli rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem nedocházelo k poškozování pískovce, z kterého je viadukt postaven. V okolí přibude zeleň a na prostranství křížení ulic Prvního pluku, Pernerova a Malého vznikne park.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisi Negrellim.