Sever Moravy zasáhly přívalové deště, hasiči vyjížděli k desítkám zásahů

Po přívalových deštích, které ve čtvrtek zasáhly Moravskoslezský kraj, vyjížděli hasiči čerpat vodu, čistit kanály nebo odstraňovat podmáčené stromy. Večer měli 94 takových výjezdů, většinu na Frýdecko-Místecku. Události se obešly bez zranění a větších škod, řekl mluvčí tamních hasičů Petr Kůdela. Do půlnoci ze čtvrtka na pátek je v platnosti výstraha před vydatným deštěm doprovázejícím bouřky pro severovýchod Česka. V pátek by měly přeháňky ustávat, o víkendu by se měly objevit jen výjimečně, teploty vystoupí k 29 stupňům Celsia. Déšť se vrátí v pondělí s příchodem studené fronty.