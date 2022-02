V neděli na horách hrozí sněhová kalamita, výstraha varuje i před silným větrem

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching při jednání v Pekingu uvedli, že jsou proti dalšímu rozšíření Severoatlantické aliance. NATO vyzvali, aby si nepočínalo jako za studené války. Shodli se také na tom, že Spojené státy mají „negativní vliv“ na vztahy mezi státy v Tichém a Indickém oceánu a odsoudili americké vojenské aliance v oblasti, uvedla agentura AFP. Putin, který do Pekingu přicestoval na zahájení zimních olympijských her, také představil nové smlouvy o dodávkách ruského zemního plynu a ropy do Číny.