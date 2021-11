Čeká nás teplý listopadový víkend a po něm nástup zimního počasí

V pondělí bude ochlazení citelné a příští týden teploty ještě víc klesnou. Slunce by mělo celkem dlouho svítit v úterý a na východě ještě ve středu, ovšem pak začne počasí směřovat k zimě. Ve druhé polovině příštího týdne se můžou sněhové vločky ukázat i ve městech. Zatím to ovšem nevypadá, že by sníh v nižších polohách zůstal déle ležet.