Přichází astronomické jaro... a do Česka se vrací zima

Letos nás tedy tak studené počasí nečeká. A navíc je v dohledu i oteplení, a to na přelomu týdne. Odpolední teploty by se měly potupně dostat na 5 až 10 °C, v noci pak už bude jen slabě mrznout. Vyloženě jarních teplot kolem 15 °C bychom se podle současných předběžných prognóz mohli dočkat kolem 25. března. A současně by mělo být i slunečněji. Je to samozřejmě ještě daleko, ale snad už pak jaro dorazí naplno. Na druhou stranu, vpády studeného vzduchu jsou pro středoevropské jaro velmi typické – inu známá pranostika „Březen, za kamna vlezem“ má své pravdivé jádro.