Byl rok 2020 chladný a deštivý? Meteorologové říkají, že ne

Velmi teplý podzim v Praze

Přitom z celého roku byl opravdu citelně chladný jen květen. Červenec s jednou desetinou pod průměrem byl v podstatě normální a 1 stupeň Celsia nad normálem skončil nakonec i letošní listopad.

V pražském Klementinu byl celý letošní meteorologický podzim desátý nejteplejší za posledních 246 let. Průměrná teplota v období od začátku září do konce listopadu byla 11,9 stupně Celsia, tedy o 2,1 stupně vyšší, než je dlouhodobý průměr z let 1775 až 2014.

Letošní podzim v centru Prahy se s průměrem téměř 12 stupňů řadí mezi pět procent nejteplejších od roku 1775, kam sahá klementinská teplotní řada. Oproti normálu z let 1981 až 2010 bylo letos období od září do listopadu o 1,3 stupně teplejší. Nejteplejší podzim od roku 1775 byl v Klementinu zaznamenán před 14 lety, kdy se průměr dostal na 13,2 stupně.

Ještě zajímavější je ale vývoj letošních srážek. Na jaře mluvili někteří klimatologové o 500letém suchu, v létě už se informace začaly týden od týdne proměňovat a po říjnových lijácích, které vyvolaly v některých regionech citelné povodně, se skoro všude stabilizovaly i zásoby podzemní vody.