Požár na Plzeňsku zničil celé pole, hasiči ho již lokalizovali

Kvůli požáru byl vyhlášen až nejvyšší stupeň poplachu. Hasiči využili i drony na průzkum terénu. Oheň se odpoledne rozšířil na plochu asi tisíc na 400 metrů, ale kvůli větru se šířil dál.

Poté, co plameny spálily vzrostlé obilí, zbyl na poli jen černý popel. Část pole se ale hasičům zachránit podařilo. „Podle snímků z dronů má požářiště sedmnáct hektarů. Nejsme ale schopni z toho rozlišit, co zničil požár a co bylo strniště. To pak musí upřesnit majitel,“ řekl řídicí důstojník.

Pět jednotek by na místě mělo zůstat zhruba do půlnoci a dohlížet na to, aby se oheň znovu nerozhořel.