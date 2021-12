Podnikatel Pazderka připravil fotbalové reprezentanty o miliony. Soud jej poslal na sedm let do vězení

Podnikatel Čeněk Pazderka si odpyká sedm let ve vězení mimo jiné za to, že podvedl někdejší fotbalové reprezentanty Davida Limberského a Vladimíra Daridu při obchodech s auty. Souhrnný trest mu ve čtvrtek pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Součástí verdiktu je i to, že Pazderka musí nahradit Limberskému škodu 5,4 milionu s úroky a Daridovi 800 tisíc korun.