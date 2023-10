Vidnava v referendu odmítla těžbu kaolinu

Tam je jen část zamýšleného dobývacího prostoru a má přes něj vést pásový dopravník k přepravě suroviny. K místu, kde se bude těžit, má však tato obec nejblíže. „Celkem sedmdesát procent je na sousedním katastru Staré Červené Vody a tomu my už zabránit nijak nemůžeme,“ ozřejmil Kačora.

Staré Červené Vodě těžba nevadí

Ve Staré Červené Vodě podobné referendum nechystají, důvodem je také to, že dobývací prostor je vzdálen několik kilometrů. „Ta vzdálenost je taková, že prach ani hluk nás obtěžovat nebude. Je to sice na našem katastru, ale je to schované již za kopcem, je to blíže k Vidnavě,“ popsal dříve starosta Staré Červené Vody Pavel Danilko (Tady jsme doma).

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že z posudků vyplynulo, že žádné vlivy záměru na životní prostředí nebyly vyhodnoceny jako významně nepříznivé a zásah do přírody se dá sanací napravit. Společnosti, která chce těžbu obnovit, resort letos v srpnu udělil souhlasné stanovisko.

Vidnavské ložisko patří k největším a nejdéle známým moravským kaolinovým ložiskům. Podle záměru společnosti se s těžbou počítá po dobu dvaceti let. Samotná hornická činnost se dotkne plochy o rozloze 22,8 hektaru. Suroviny budou poté dopraveny pomocí pásového dopravníku do prostoru bývalé Šamotárny v katastru Velké Kraše, odkud budou expedovány vlakem. Roční kapacita těžby počítá se 460 tisíci tunami suroviny, vyplývá z posudku ministerstva.