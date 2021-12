Ostrava přišla o vánoční strom na Masarykově náměstí. Kvůli prasklině v kmeni hrozilo, že spadne

Do Vánoc zbývají ještě více než dva týdny, z ostravského Masarykova náměstí už ale zmizel vánoční strom. „Při pravidelných kontrolách jsme zjistili, že se ve stromě nachází hluboká trhlina v délce přes dva metry. Nikdo nemůže zaručit, že by se při silném větru nebo nějakém zmrznutí zatečené vody strom nerozlomil a nespadl,“ popsal Martin Mati z Ostravských městských lesů a zeleně.

Pořadatelé vánočního programu zvažovali i další možnosti. „Jak záchranu stromu, nějaké zpevnění a také samozřejmě deinstalaci. Odborná dendroložka nám ale doporučila strom deinstalovat,“ uvedla mluvčí Ostravských Vánoc Pavlína Merendová.

🎄Vánoční strom šel k zemi. Technici dnes odpoledne pokáceli vánoční strom na Masarykově náměstí v Ostravě, v jehož kmeni byla v úterý při každodenní kontrole objevena dlouhá prasklina. V nejbližší době bude nahrazen jiným vánočním stromem. pic.twitter.com/ois6F40P82 — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) December 8, 2021

Nezbylo proto než strom pokácet způsobem, jakým se to běžně dělá v lese.„Byl pěkný, bezproblémový, ale do toho nevidíte, je to živý jedinec s jedinečnými vlastnostmi a stát se to může,“ okomentoval Mati.

Takové situace ale nejsou ojedinělé. V roce 2017 museli skácet vánoční strom v Havířově-Šumbarku poté, co jeho kmen poškodil silný vítr. Dva roky předtím kvůli větru spadl jehličnan v Ostravě-Zábřehu. V Praze si v roce 1999 pád výzdoby dokonce vyžádal i lidský život. V roce 2003 na pražském Staroměstském náměstí třicetimetrový strom spadl.

Náhradní strom už má Ostrava vybraný. Na Masarykovo náměstí by měl být nainstalován během několika dní.