Nejvyšší soud definitivně zprostil obžaloby aktéry privatizace OKD

Obžaloba tvrdila, že Doucha vytvořil hrubě zkreslený posudek, kterým výrazně ovlivnil ocenění OKD směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40 tisíc bytů vlastněných OKD. Hrozilo mu za to až desetileté vězení. Kutovi se Škurkem mohly soudy uložit až osm let za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Všichni obžalovaní vinu popírali. Podle Obvodního soudu pro Prahu 2 ani Městského soudu v Praze obžalovaní nespáchali trestný čin. Velmi krátkou lhůtu pro vypracování podkladů pro jednání s kupcem, skupinou Karbon Invest, určila tehdejší vláda.