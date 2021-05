Na ostravské univerzitě opravili historickou Jawu. Prošla rukama závodníka i akademického malíře

Restaurátoři se snažili vrátit motorku do původního stavu, ve kterém sjela v roce 1934 z výrobního pásu. Museli přitom opravit téměř všechny části stroje. „Vozidlo je kompletně zrestaurované a hodně věcí se muselo vyměnit, počínaje motorem přes rám po blatníky. Všechno je provozuschopné,“ říká Lukáš Kudrna ze Strojní fakulty VŠB-TUO.

Poté, co se motorka dostala do univerzitní dílny, nejprve pracovníci zjišťovali její historii. „Přes Národní technické muzeum v Praze jsme zjistili, že motocykl byl vyrobený v roce 1934 a v roce 1935 expedován z továrny do Nové Paky panu Antonínu Vitvarovi, který byl známým českým motocyklovým závodníkem a dealerem značky Jawa,“ popsal Kudrna.