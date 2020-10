Příběh Šmejdů: novinářka pojmenovala okrádání seniorů a změnila Česko

Novinářka nejenom obohatila český slovník o nový význam slova „šmejdi“, ale přiměla tím hlavně stát, aby si takových akcí a prodejních praktik začal víc všímat. Na jaře před sedmi lety měl premiéru, půl roku na to ho poprvé odvysílala Česká televize.



Začalo to v rodině. Silvie Dymáková od své babičky často dostávala podivné dárky. Pánve nebo hrnce. Když se začala zajímat, odkud takové věci bere, dostala odpověď „předváděcí akce, kde to vždycky nějak koupím, i když nechci“.

Jako novinářka se toho chytla a příště jela s babičkou. A také se skrytou kamerou. „Kde jsem měla kameru, jsem nikdy nikomu neřekla, a ani to nikomu neřeknu. Je to čistě proto, že nechci dávat špatné straně návody, kam se mají dívat, protože spousta novinářských kolegů bude dál v jakémkoli poli investigovat,“ říká dnes Dymáková.

S důchodci strávila mezi prodejci téměř dva roky. Že se rozhodla správně, poznala hned na první akci. „Bylo to někde u Jičína, na druhé straně stolu seděla paní, která dostala od prodejce neuvěřitelnou čočku, že je drzá, že odmlouvá, že nedostane oběd a že půjde domů pěšky. Už předtím jsem slyšela, že se tam dějí takové věci, ale tenkrát jsem toho byla svědkem poprvé. A to by se teda krve ve mně nedořezalo, že se to opravdu děje, že tam dochází k takové obrovské masírce,“ vzpomíná Dymáková.