Kubík se Slonkovou před dvaceti lety odmítli prezidentskou milost. Vyšetřováním chtěli potvrdit ochranu zdroje

Dnes už je jméno tohoto zdroje dávno známé. Informace novinářům dodával jeden z poradců Miloše Zemana Zdeněk Šarapatka. Tehdy ale své jméno nechtěl zveřejnit. A novináři mu vyhověli. „Zdeněk Šarapatka to dnes líčí tak, že mu šlo o život, že mafiánské praktiky, které vládly v týmu poradců Miloše Zemana, který vedl Miroslav Šlouf, byly z jeho pohledu schopné jít až na hranu. On se opravdu bál, takže tajení jeho jména mělo velký smysl,“ vysvětluje Jiří Kubík.

Z novináře najednou respondentem

Znát ho pak ale chtěla policie. Že je kvůli zveřejněným informacím na policii podané trestní oznámení, oznámil Miloš Zeman nečekaně na tiskové konferenci. „Bylo to po zasedání předsednictva ČSSD, kam jsem šel jako politický zpravodaj, a najednou slyším své jméno, které říká premiér Zeman, že já jsem spolupachatel kauzy Olovo. Nevěřil jsem vlastním uším, ale co bylo opravdu bizarní, že ta tisková konference skončila tím, že se novináři otočili a začali se mnou dělat rozhovor. A politici ze sociální demokracie odcházeli a uchechtávali se, co se to stalo za scénku,“ popisuje své tehdejší pocity Kubík.

Ani jeden z novinářů neustoupil, jen na čas o této kauze přestali psát. Z novin ale téma nezmizelo. „Sabina s Jirkou se najednou stali součástí veřejně velmi sledovaného případu. A my jsme si kladli otázku, jestli o něm můžou dál psát, když jsou jeho součástí. Oni si mysleli, že ano, já jsem si myslel, že ne. Tehdy ta debata v redakci byla docela bohatá. Výsledek byl, že ty hlavní texty psal Jarda Kmenta,“ vysvětluje Petr Šabata.

V říjnu pak oba odmítli prezidentskou milost. Případ totiž chtěli dostat až před soud. „Milost odmítli, aby se právně prokázalo, jestli v Česku v roce 2000 platí ochrana zdroje. Dobře udělali, protože městské státní zastupitelství trestní stíhání po nějakém čase zastavilo s konstatováním, že trestný čin se nestal. Čili ano, v Česku se dá spolehnout na ochranu novinářského zdroje, jak tehdy stálo a dodneška stojí v tiskovém zákoně,“ říká Šabata.