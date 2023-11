Nikola Šuhaj loupí a miluje v Těšínském divadle. Lupiče a vraha zromantizovala legenda

Dcera Nikoly Šuhaje a Eržiky Anna Štajerová tvrdila, že na románu Ivana Olbrachta nebyl kousek pravdy. I když byla negramotná, nechala si knihu přečíst. „Všechno je to vymyšlené,“ zhodnotila literární příběh. Spisovateli, s nímž se potkala jako jedenáctileté děvče, to ale neměla za zlé, neboť se prý nechal unést příběhy, které mu místní vyprávěli.

Hrdina, který zabíjí

Kolem Nikoly vznikla legenda téměř mackbethovská. Žádná kulka mu neměla ublížit. Tento motiv přidal spisovatel Olbracht. „Zvolil si cestu se ekonomicky zajistit, zároveň se zamilovat, a ještě si stanovit, že nikoho nezabije, což se prostě povést nemůže,“ míní o hlavním hrdinovi inscenace režisér Petr Kracik.

„I dneska se vedou rozhovory o určitém hrdinství, jestli bylo vykonané, když při tom zemřeli lidé,“ dodává s narážkou, již lze vztáhnout na kontroverzní jednání bratří Mašínů. Jejich odboj proti komunistické totalitě se stal nedávno námětem dvou filmů – hraného a dokumentárního. Oba aktuálně uvádějí česká kina.

Šuhaj byl zběhem z vojenského pluku a do konce první světové války se skrýval v okolí rodné Koločavy. Po návratu do vesnice se oženil se svou milou Eržikou a rok a půl vydržel žít celkem spořádaně. Kvůli krádežím se ale dostal do hledáčku četníků, po připojení Podkarpatské Rusi k Československu v roce 1919 i těch československých. Poté, co se mu podařilo dostat se z vězení na svobodu (údajně po zabití maďarského četníka), zorganizoval kolem sebe zbojnickou skupinu.