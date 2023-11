První sbírka Shakespearových her přišla před 400 lety na dva dělnické platy, dnes stojí miliony

V Shakespearově době se hry psaly pro konkrétní představení a jen zřídka se tiskly, proto se jich také mnoho ztratilo. V případě tvorby alžbětinského dramatika osmnáct her existovalo před vydáním souhrnného díla pouze jako rukopisné kopie s poznámkami nebo texty pro nápovědu.

Část her byla vytištěna v malých knihách zvaných podle svého formátu „quartos“, často se jednalo o jediné verze textů, při přípravě k tisku a přepisech se do nich dostalo nemálo chyb. I při tisku Prvního folia se chybovalo, mimo jiné proto, že k práci byl přidělen nezkušený učeň – a chyby se zachovaly, protože papír byl velmi drahý, opravování by se tedy docela prodražilo.

Do pečlivého shromažďování Shakespearových roztroušených textů se pustili jeho kolegové ze souboru Královská společnosti (King’s Men) sedm let po dramatikově smrti. Johnu Hemingesovi, Henrymu Condellovi a Richardu Burbageovi dramatik odkázal ve své závěti peníze na nákup smutečních prstenů na jejich památku. Tu se rozhodli uctít i knihou.

Z titulního listu shlíží Shakespearův portrét. Mědirytina od vlámského umělce Martina Droeshouta není považována za umělecky nijak hodnotnou, na dokončení spěchal kvůli tisku. Nemohl tušit, že se jeho dílo stane jedním z nejznámějších portrétů vůbec. Tehdy jednadvacetiletý rytec pravděpodobně okopíroval části z jiných obrazů nebo kreseb, nelze vyloučit, že s věrností portrétu mu pomáhali i ti, kteří Shakespeara osobně znali.

Folio odkazuje k označení pro formát, který odpovídá jednomu přeložení archu papíru. Kniha s výškou hřbetu asi čtyřiceti centimetrů obsahovala třicet šest ze třiceti sedmi Shakespearových her, poprvé uspořádaných jako komedie, tragédie a historie.

Pro bohaté příznivce divadla

Předpokládá se, že vzniklo přibližně sedm set padesát výtisků. Některé sešity byly svázány do telecí, ovčí nebo kozí kůže. Většina ale zůstala nesvázána, aby si zákazník mohl vybrat podle svého vkusu.

„Folio není původní Shakespeare, tento status ve skutečnosti neexistuje. Folio je zmrazený záznam různých scénářů v různých fázích jejich existence,“ podotkla pro Shakespeare's Globe shakespearoložka Emma Smithová.