Na začátku byla židle a na konci výstava české avantgardy v Berlíně

Výkřik Hej rup!, vypůjčený z názvu filmu Voskovce a Wericha (ukázka z něho se rovněž na výstavě promítá), odkazuje na období po roce 1918, kdy vznik nového státu fungoval jako „pohon“ pro mnoho lidí, od dělníků po básníky. Všeobecný optimismus v začátcích Československa se promítal do vizionářských nápadů, včetně těch uměleckých.

„Příprava výstavy byla i pro nás cestou objevování a poznání. Sami jsme byli překvapeni rozmanitostí českého příspěvku k evropské avantgardě,“ řekl ředitel muzea Tobias Hoffmann, jenž je zároveň spolukurátorem výstavy.

Bröhanovo muzeum se k české avantgardě dostalo přes židli. „Muzeum si před časem pořídilo z Česka židli z ocelových trubek, což se pro nás stalo výchozím bodem. Řekli jsme si, že by bylo pěkné vsadit tento kus nábytku do celkového prostředí,“ vysvětlil Hoffmann. Poznamenal, že nábytek z ocelových trubek je původním německým vynálezem. „Češi se ale tohoto nápadu chopili a bohatě ho rozvinuli,“ dodal.

Přes tři sta děl

Výstava mapuje nejdůležitější proudy české moderny a prostřednictvím více než tří set maleb, grafik, soch, fotografií také ukazuje český příspěvek k evropské moderně. Návštěvníky by podle plánu kurátorů měl do avantgardy vtáhnout už vstup do výstavy, jemuž dominuje model výkladní skříně prvorepublikového nakladatelství Odeon, jehož logo navrhnul umělec, kritik a teoretik umění Karel Teige.