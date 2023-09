Hollandová chtěla dát hlas „umlčeným“ uprchlíkům. Polský ministr přirovnal film k nacistické propagandě

Evropa jako kontinent svobody zmizí, obává se Hollandová

„Pro dokumentaristy a novináře bylo nemožné se tam dostat, ale my můžeme znovu vytvořit něco, co umím, natočit fiktivní film o událostech, které se dějí právě teď,“ uvedla Hollandová. „Museli jsme se pokusit zachytit to v celé složitosti a dát spravedlnost a hlas těm, kteří byli umlčeni a jsou bez hlasu,“ dodala.

Černobílý snímek sleduje rodinu ze Sýrie a ženu z Afghánistánu, které si strážci lhostejní k jejich utrpení přehazují přes hranice sem a tam, zatímco se je aktivisté snaží dostat do bezpečí.

Hollandová, která během své kariéry natočila filmy o nacistickém holocaustu a komunistické zvůli, uvedla, že toto odmítnutí zpochybňuje základní hodnoty Evropské unie. „Pokud půjdeme dál touto cestou, Evropská unie, Evropa, kontinent svobody, demokracie a lidských práv zmizí. Změní se v jakousi pevnost,“ obává se.