Useknutou hlavou Salome dnešního diváka nešokuje, nelidskost ale zůstává

Příběh o princezně Salome, nevlastní dceři krále Heroda, a její posedlé lásce k prorokovi Janu Křtiteli je inspirovaný Matoušovým evangeliem. Stejně jako v Bibli si Salome vyžádá prorokovu hlavu.

Při uvedení opery v roce 1905 scéna, kdy titulní hrdinka hlavu přináší na stříbrném tácu a líbá ji, připadala divákům skandální. „Tato historka pojednává o nelidskosti lidí. Amorálnosti, kterou nemá žádný tvor kromě lidí,“ uvedl režisér David Radok.

Co nejvěrohodnější hlava

K současnému nastudování doplnil: „Dnes je nahota, krev, useknutá hlava, incest a tak dále v každé druhé hře. V roce 1905 to tak určitě nebylo, a proto musíme najít adekvátní překlad toho, co působilo v roce 1905 jako šok. Šok z lidského jednání, z toho, kam až člověk může klesnout. Přijít pro dnešního diváka, který má v oblasti umění přístup ke všemu, s něčím, co na něj zapůsobí stejně silně.“

Aby rekvizita byla co nejvěrohodnější, seděl představitel Jana Křtitele hodiny v sochařském ateliéru. Na autentičnosti záleželo i scénografovi Draganu Stojčevskému, kvůli zdi, která zabírá celou scénu, jel do Říma. Repliku pak v brněnských dílnách vlastnoručně patinoval podle fotek, které tam pořídil.

Straussova silná hudba

Inscenátoři brněnské Salome podotýkají, že pro kdysi skandální scénu by se neměla opomíjet Straussova silná, dramatická hudba. „Často jsou tam místa, kde záměrně nechává zpěváky zpívat v různých tóninách, aby nám ukázal rozdílné světy, ve kterých se jednotliví protagonisté nacházejí. Ale na druhou stranu je to pozdně romantický Strauss, s krásnými melodiemi,“ podotýká autor hudebního nastudování Marko Ivanović.

Náročná role Salome patří ke snům a zároveň zkouškám sopranistek. V Brně postavu ztvární Linda Ballová. V roli Herodiady se do brněnské opery vrátí Eva Urbanová, Heroda zpívá Jaroslav Březina. Jako Jan Křtitel se představí německý barytonista Birger Radde.

Do konce sezony stihne Národní divadlo Brno odehrát dramatický příběh Salome už jen dvakrát, pak opět v září.