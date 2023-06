Hej mami, reaguje Vesna na nenávistné komentáře ze sítí

Nevybíravým komentářům v míře, na kterou nebyly zvyklé, byly členky kapely Vesna vystaveny zejména poté, co zvítězily v národním kole a staly se českými zástupkyněmi v soutěži Eurovize. „Musím říct, že v té chvíli nás to docela položilo. Ale důležité je, že jsme i čekaly, že se to může stát, že se s tím musíme srovnat,“ podotýká houslistka a vokalistka Bára Šůstková.

Písničkou Hej mami říkají, že s negativním hodnocením se nemusí setkávat jen tvůrci, ale že anonymita internetu dovoluje hodnotit kohokoliv.

„Kdyby neexistovaly sociální sítě a lidé by si to měli upřímně říct do očí, tak by hejtrů bylo strašně málo. Umělec nebo i člověk, který se prezentuje na sociálních sítích, je pro ostatní ‚exponát‘, každý má potřebu se k němu vyjádřit, říct svůj názor,“ obává se Šůstková.

Negativita je vidět, ale rychle odezní

Píseň Hej mami vyjadřuje vděčnost za výchovu a vyzdvihuje sílu mateřské lásky, která člověka obrní proti nenávisti a hodnocení společnosti. „Hodnota, kterou máme my jako lidi i hodnota naší tvorby se neodvíjí od toho, jak nás hodnotí okolí,“ míní frontmanka skupiny Patricie Fuxová.

„Odnesly jsme si z toho myšlenku, že negativita je rychle vidět, ale rychle zase odejde, a to, co zůstává, je dobro, láska. V klipu jsme chtěly odprezentovat myšlenku ‚Think twice before you hate‘. Mohli bychom to brát všichni jako cestu, protože každý někdy hodnotí,“ uzavírá.