Ed Sheeran nevykradl hit Marvina Gaye, rozhodla porota

Britský písničkář Ed Sheeran vyhrál další soudní spor kvůli plagiátorství. Newyorská porota se shodla na tom, že jeho hit Thinking Out Loud z roku 2014 není vykradený z písně Let's Get It On z roku 1973 od amerického soulového zpěváka Marvina Gaye. Dědicové Gayeova spoluautora tvrdili, že jim Sheeran, Warner Music Group a Sony Music Publishing dluží peníze za porušení autorských práv.