Rozhlas byl chvíli zase československý, aby Mádl zachytil první vlny nového filmu

Na přelomu dubna a května vznikaly před Českým rozhlasem záběry z prvomájového průvodu roku 1968. Tehdejší zahraniční redakce rozhlasu přinášela i přes cenzuru nezávislé zprávy. Mezi účastníky průvodu je spolu se svým mladším bratrem i hlavní hrdina Tomáš. O pár měsíců později ukončí tání komunistického režimu tanky vojsk Varšavské smlouvy.

„Graduje to. Víme všichni, co se v té době stalo, ale není to to nejdůležitější, těch mlýnských kamenů, které se tlačí na hlavního hrdinu, je několik,“ naznačil Jiří Mádl.

Dva bratři v turbulentních časech

Tomáš pracuje jako technik v Československém rozhlase. „Konkrétně v redakci, kterou vede Milan Weiner, což byla redakce, která dávala nahlédnout nezaujatě na zahraniční věci, ale i věci v republice. Myslím si, že má správně nastavené hodnoty, ale musí se k nim také trošku probojovat,“ prozradil o Tomášovi jeho představitel Vojtěch Vodochodský.

Charaktery bratrů i sourozenecké pouto mezi nimi prověří v příběhu nečekaná zkouška, kterou přinese bouřlivá doba.

„Dějiny hrají velkou roli. Během roku 1967 a 1968 se to tady změnilo několikrát tam a zpátky, byly tady vlny, což ukazujeme na křehké domácnosti dvou bratrů, kteří nemají rodiče a potřebují se o sebe v těchto turbulentních časech postarat,“ vysvětlil Mádl název svého třetího celovečerního filmu.

Stejně jako v případě předchozích titulů – debutu Pojedeme k moři a komedie Na střeše – režíruje podle vlastního scénáře. Za oba snímky obdržel nominace na Českého lva, z udílení cen ale odešel nakonec pokaždé s prázdnou. Předchozí příběhy si vystačily s komornějším prostředím, Vlny jsou Mádlův dosud nejvýpravnější počin.

Současní herci v archivních záběrech

Kromě nově natočených, hraných scén se ve filmu objeví i archivní materiály, včetně těch dosud nezveřejněných. Černobílé dokumentární záběry ale procházejí úpravou.

„Barvíme je pomocí nové technologie, pomocí umělé inteligence, a zároveň s herci dotáčíme konkrétní záběry, které pak napasujeme už na ty existující, archivní,“ popsala producentka Monika Kristl.

Herecké obsazení doplňuje Vojtěch Kotek, Marika Šoposká, Táňa Pauhofová či Igor Bareš. Štáb bude na různých pražských lokacích natáčet do konce června, do kin by měly Vlny dorazit příští rok.