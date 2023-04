Ljudmila Ulická se v Jákobově žebříku probírá rodinným archivem i dvacátým stoletím

Ulická se ve svých prózách dotýkala dějin a nepohodlných, často tabuizovaných témat, jako jsou sovětské lágry, deportace menšin z Krymu či postavení křesťana v rodícím se státě Izrael.

„Není to kniha o budoucnosti, ale o současnosti. Je o tom, že v každý moment musíme hodnotit své činy. Protože naše budoucnost závisí ne na minulosti, ale na dnešku: na tom, jak jsme rovní, co děláme, jestli soucítíme s trpícími, jestli pohrdáme zločinci, kteří vedou zemi do záhuby,“ popsala román, v originále vydaný v roce 2015, v loňském rozhovoru pro Českou televizi.

Tvářit se, že se nic neděje?

Interview poskytla z Berlína, kam se odstěhovala po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ulická stojí proti Putinovu režimu a válce, její knihy se ale podle Aleny Machoninové v Rusku stále prodávají. „Vládne tendence se tvářit, že se nic neděje, že literatury a kultury se válka vůbec netýká,“ vysvětluje překladatelka.

Ti, kteří proti ní vystoupí, ale mohou být pronásledováni. Příkladem je básník Arťom Kamardin, který v září recitoval na veřejnosti své protiválečné verše. Při zatýkání byl údajně zbit a znásilněn. Poslední měsíce strávil ve vazbě, hrozí mu sedm let vězení.

„Nicméně i přesto v současné Moskvě probíhají různá básnická čtení,“ upozorňuje Machoninová. „Je důležité připomenout, že válka aktualizovala význam poezie, protože poezie může rychleji reagovat na to, co se děje,“ dodala.