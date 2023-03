Da Vinciho matka byla kavkazská princezna a otrokyně, tvrdí historik

Vecce svá tvrzení opírá o dokument propuštění z otroctví ženy jménem Caterina, který podepsal florentský notář a otec renesančního umělce Piero da Vinci.

„Notář, který propustil Caterinu z otroctví, byl tím samým mužem, který ji miloval, když byla ještě otrokyně, a který s ní počal dítě,“ řekl Vecce. Podle Vecceho bylo osvobození Cateriny jediným obdobným dokumentem, který Piero da Vinci sepsal během své kariéry notáře.

Několik drobných chyb v dokumentu podle historika dokazuje, že Piero da Vinci byl při sepisování listiny nervózní. „Přivést otrokyni někoho jiného do jiného stavu byl totiž zločin,“ vysvětluje.

Zajatá princezna z Kavkazu

Vecce tvrdí, že Caterina byla princeznou z Čerkesie, někdejšího regionu nacházejícího se na severním Kavkaze. Země byla zničena ruskou okupací v první polovině devatenáctého století.

Caterina padla do zajetí a musela se stát otrokyní. V roce 1439 byla v Konstantinopoli prodána benátským kupcům. Do Florencie přicestovala v roce 1442, když jí bylo patnáct let. O desetiletí později porodila Leonarda da Vinciho. Z otroctví byla osvobozena v listopadu 1452, zhruba šest měsíců po porodu.

„Caterinin příběh není krásný,“ uvedl Vecce, „je to příběh otroctví, je to příběh dějin, globalizace, vykořisťování a zrušení lidské svobody. Je to příběh dívky, které bylo všechno ukradeno: svoboda, budoucnost a sny. Je to příběh současnosti, který má každý z nás denně před očima. Cítil jsem naléhavou potřebu vyprávět Caterinin příběh pro všechno, co nám přináší k zamyšlení a pochopení našeho dnešního světa.“