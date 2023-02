Protiválečný film točený v Česku triumfoval na cenách BAFTA. Cenu má i zvukař Viktor Prášil

Prášil na zvukovém mixu pracoval na place, který mimo jiné tvořilo bojiště o velikosti dvou fotbalových hřišť a několik set metrů zákopů v Milovicích. Zaznamenával dialogy a veškeré hlasové projevy herců, od tichého dechu před bojem až po řev v bitvě. „To, co naopak ruší hereckou akci, se snažím nějak zastavit, vypnout nebo aspoň ztišit,“ sdělil v rozhovoru pro Czech Film Commission.

Prášil byl oceněn spolu s kolegy Larsem Ginzelem, Frankem Krusem a Markusem Stemlerem. Naopak neuspěli čeští specialisté na zvláštní efekty Viktor Müller a Kamil Jafar nominovaní spolu s kolegy taktéž za práci na snímku, na němž pracovali zejména Češi. Cenu v této kategorii získal kasovní trhák Avatar: The Way of Water.

Německý válečný film režiséra Edwarda Bergera získal celkem čtrnáct nominací na cenu BAFTA, nejvíce v historii cizojazyčných filmů společně s filmem Tygr a drak. Nakonec jich proměnil sedm a získal sošky za nejlepší film, cizojazyčný film, režii, kameru, adaptovaný scénář, hudbu a již zmíněný zvuk.