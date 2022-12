„Jedna velká šílená jízda.“ Tříhodinový Babylon sahá po filmových soškách

video Události v kultuře: Do kin míří snímek Babylon

Děj Babylonu se odehrává ve dvacátých letech minulého století. V době, kdy filmový Hollywood zažíval přechod od němých snímků k těm zvukovým. Podle prvních recenzí film svými výjevy dekadentních večírků plných sexu a drog, které provázejí opulentní konec jedné filmové éry, připomíná slavný Felliniho Satyrikon, Scorseseho Vlka z Wall Street i klasický muzikál Zpívání v dešti.

Tříhodinový Babylon má také vystihnout dobu, kdy se mohly ještě filmové hvězdy zrodit doslova přes noc, ačkoliv je systém orientovaný na rychlý zisk jen využije a zase vyplivne. Právě takový příběh zažívá i postava, kterou hraje Margot Robbieová. „Ve filmu se toho tolik děje. Je to divočina, jedna velká šílená jízda. Sotva uvěříte, co se na plátně děje, a budete to chtít vidět znovu, abyste se ujistili, že jste viděli dobře,“ láká herečka.

Pitt hraje ve filmu úspěšného herce. „Samotné natáčení bylo ještě divočejší, než jak se rýsovalo ze scénáře. Víte, u Damiena Chazella je jistota, že půjde o něco speciálního. Je to jeden z našich nejlepších scenáristů a režisérů,“ sděluje Pitt, jenž si nedávno zahrál kaskadéra ve snímku Tenkrát v Hollywoodu Quentina Tarantina, dalším titulu odehrávajícím se přímo ve středu filmového průmyslu.