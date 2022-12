Hold Havlovi. Vítěz mistrovství republiky ve slam poetry chce přivést mladé k poezii

Slam poetry je podle Procházky způsobem, jak přivést mladou generaci k poezii. „Sám jsem toho důkazem. Mě slam poetry k poezii částečně přivedla, i když už jsem samozřejmě něco o poezii věděl předtím,“ přiblížil.

Konkrétní slam, který předvedl v MeetFactory, je prý „holdem osobnosti Václava Havla“. „Je udělaný, pravda, trochu prazvláštním způsobem. Doufám, že to někoho může k poezii dovést. Ostatně od toho tady slam je, jako popularizační nástroj pro mainstreamovou poezii,“ myslí si Procházka.

Mladý muž se se slamem setkal poprvé doma v Ústí nad Labem před dvěma lety, „slamovat“ začal loni a první úspěchy, které vyvrcholily víkendovým oceněním, zaznamenal letos. „Slam poetry je nevděčná disciplína, protože o vašem úspěchu rozhoduje divák. Publikum se liší lokálně i v čase, takže trendy se proměňují. Všichni se snaží reflektovat to, co vidí, že se líbí nebo s čím by mohli uspět, a to se daří ve větší nebo v menší míře,“ říká.

Procházka bude reprezentovat Česko v mistrovství Evropy i světa. „Bude to zásadně jiné v tom, že je to anglofonní publikum. To znamená, že se buď ty texty simultánně překládají, anebo musíte napsat něco v angličtině,“ říká. I tam se prý bude snažit upozorňovat nebo reflektovat současná témata skrze humor a poezii spíš než prvoplánově bavit.

Otevírají i bolavá témata

Na víkendové akci vystoupila například i slamerka Thea, vlastním jménem Thea Sedmidubská, která není nováčkem ani ve světě klasické poezie, neboť vydala už dvě sbírky. „Báseň člověk píše s tím, že ji může číst dlouho, je to většinou opravdu intimní zpověď. Na papíře nefunguje všechno, na pódiu můžete říct mnohem víc věcí a zároveň to divák musí rychle pochopit,“ míní.

Slam poetry nepatří jenom na pódia nebo do baru. Dr. Filipitch, vlastním jménem Filip Koryta, ji vozí i do škol. „Snažíme se být dostatečně sugestivní, aby je to chytlo, tudíž otevíráme i bolavá témata, aby viděli, že poezie, potažmo literatura, je formou ventilu,“ uvádí Koryta.

„Slamer se vyjadřuje jak tím textem, tak rytmem, pohybem, vším možným a jeho úkolem je za ty tři minuty si to publikum nějakým způsobem získat,“ prohlašuje organizátor mistrovství republiky Tomáš Kůs.