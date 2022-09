„Mám rád pod nohama tenký led.“ Dokument Moonage Daydream zachycuje hledání Davida Bowieho

Film začíná Bowieho úvahou z roku 2002 nad Nietzschovým výrokem o tom, že Bůh je mrtev, což „vedlo k děsivému zmatení: protože nedokážeme-li zaujmout místo Boha, jak bychom potom mohli zaplnit prostor, který jsme tím vytvořili sami v sobě?“ A dvě a čtvrt hodiny dlouhý film je mimo jiné o smysluplném naplnění života.

Režisér Brett Morgen měl možnost čerpat ze soukromého Bowieho archivu, ve filmu tak vidíme například pěknou řádku Bowieho obrazů, slyšíme nahrávky úvah a postřehů, stejně jako úryvky hudebníkovy poezie, samozřejmě i sledujeme neznámé záběry z koncertů, velké množství rozhovorů.

Morgen se tímto archivem, do nějž mu umožnila vstup rodina, probíral čtyři roky. Výsledek aspiruje na to být definitivním pohledem na život, názory a tvorbu Davida Bowieho, umělce mimořádně všestranného, vizionářského, zároveň i mimořádně úspěšného. Jak ale Bowie sám přiznává, nic nebylo zadarmo.

Na tenkém ledě

Cílem dokumentaristy bylo ukázat Davida Bowieho jakožto neustále hledajícího a vyvíjejícího se umělce, člověka, který nedokáže setrvat na jednom místě, a to nejen doslova („v podstatě jsem takový ten staromódní beatnický tulák“), ale i pokud jde o tvorbu.

Bowie říká, že si nikdy nekoupil dům, vnímal by to jako připoutání, jako kdyby byl mrtev. A to samé říká o své tvorbě, o přímo nechuti setrvávat na dobytých pozicích a do důchodu mydlit pořád to samé, jakkoli by to bylo úspěšné a lukrativní. Raději riskuje a vydá se do neprobádaných končin.

„Spousta proměn v mé hudební kariéře byly vlastně výzvy pro mě samotného. Mám rád pocit, že se vydávám na novou půdu, že led pod mýma nohama je hodně tenký. Každičkou chvíli se mohu probořit a utonout,“ přiznává v dokumentu Bowie. „Pokud se člověk v nějaké oblasti cítí bezpečně, je jasné, že nepracuje v té správné. Vždy by měl jít o kousek dál, na větší hloubku, než je mu milé. Snažit se překročit své limity. A teprve když ucítí, že už se mu nohy nedotýkají dna, tak teprve tehdy je na tom správném místě, kde může vytvořit něco vzrušujícího.“

Umění zcela jinak

Podobně mluví o hledání duchovní základny, o níž podle svých slov celý život silně usiloval. „Nejspíš jsem se snažil si vytvořit jakýsi amalgám vlastní spirituality, takže v úterý jsem byl buddhista a v pátek jsem byl ponořen do Nietzscheho. Nějakou dobu jsem koketoval s buddhismem, co jsem si ale z toho vzal, je, že vše je pomíjivé, nestálé – to bylo silné zjištění,“ uvedl.

Bowie uvažuje nad hledáním místa ve světě, vztahu k němu, mluví i o svých výtvarných aktivitách – vedle malby se věnuje i sochaření, kreslí, točí experimentální videa. Umění mu ale slouží k poznávání sebe sama. „Chtěl jsem umění použít, a to zcela jinak. Chtěl jsem díky němu pochopit, co nevím o životě a o sobě.“ Proto potřeba experimentovat, jak je to jen možné.

Osvobozující pro něj bylo zjištění, že vydělávat hromady peněz a vystupovat před mnohatisícovým publikem není vše. „Dospěl jsem k velkému vakuu mého života,“ prohlásil a dodal, jaká to byla úleva, když si uvědomil, že se nemusí ohlížet na popularitu, na peníze, o které přijde, a může se věnovat pouze tomu, co chce dělat a co jej naplňuje. Protože, ve finále, jde pouze a jedině o něj. Jak říká, umění je „o hledání“.