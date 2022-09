Ostrava vyvažuje literární Inverzi audiovizuálním Luftem

Literární Inverzi zahájili ostravští patrioti, básníci Petr Hruška a Ivan Motýl. Hruška svou nejnovější poezií prý reaguje na lidskou ubohost. Ovlivnila ho zpráva, která vznikla před pěti sty lety, kdy se Fernao de Magalhaes plavil kolem světa. Záznamy o výpravě jsou svědectvím hrůz, které je člověk schopen páchat ve jménu objevů.

„Byly to masakry, byla to bezohlednost. Bylo to do té míry otřásající, když jsem to četl, že mě to ponouklo k napsání sbírky. Nebude to asi moc radostné čtení,“ připouští Hruška.

Festivalovou štafetu „zkušení slovotepci“ po zahájení předali nejmladší básnické generaci – Timovi Postovitovi a Kláře Goldstein, nominované za její loňskou sbírku Fralkenfrau na cenu Magnesia Litera.

„Letos jsme přivítali na deset básníků či básnířek, pozice poezie je v dramaturgii velmi silná,“ uvedl za organizátory Jan Dvořák. „Snažíme se dávat prostor všem žánrům literatury,“ dodal. Do 3. září budou na Inverzi číst ještě třeba také prozaici Jaroslav Rudiš či Petr Stančík, prostor dostanou také slovenští autoři.

Čerstvý luft současného umění

O den déle trvá v Ostravě multižánrový audiovizuální festival Luft, za nímž stojí Fakulta umění Ostravské univerzity a Galerie Povoz. Zaměřuje se na videoart, vizuální intervence a experimentální projekty na hraně žánrů.

Experiment prezentují například Karolína Matušková a Lenka Glisníková. Pro Luft připravily projekt, v němž se prolíná příroda a technologie. „Projekce zaznamenává zvířata, která jsou známá svým herectvím. Ve chvíli, kdy na ně namíří kamera, začnou hrát. Nedokážou se chovat přirozeně,“ prozradil dramaturg festivalu Jakub Černý.

Společnou multimediální instalaci vytvořili také Vladislav Hroš a Šimon Szabo. Program Luftu divákům předkládá ještě romantické „Večervíčky“, které o vyděděncích natočila Lívie Škutová, a také videoesej Konec dětství od ostravského básníka Martina Šenkypla. Ten připravil rovněž experimentální autorské čtení prostřednictvím takzvaných chůviček.

Večer Luft doplňují koncerty převážně alternativních kapel. Alternativní hudbě a literatuře se věnuje také festival Festles, který se bude konat od pátku přes první zářijový víkend v přírodním amfiteátru Valy u Slezskoostravského hradu. Vystoupí kapely Vltava, První hoře a Prago Union, písničkář Vlasta Redl i undergroundový básník a hudebník Vratislav Brabenec.