Letní slavnosti staré hudby zvou na koncerty inspirované zvuky zvířat, zahrad i živlů

Soubor Dionysos Now! založil vlámský tenorista Tore Tom Denys, který vyzval ke spolupráci zkušené interprety v oboru vokální polyfonie. Soubor věnuje pozornost studiu původních rukopisů a starých tisků. Jak sami říkají, snaží se posluchačům zprostředkovat hudbu tak, jako by z velké výšky obdivovali katedrálu.

„Je to soubor, který je relativně mladý. Vznikl v době covidové karantény, kdy Tore seděl doma, čekal na to, až se zase bude moci zpívat a konečně měl čas na to zabývat se hudebním odkazem svého krajana Adriana Willaerta. Je to hudba úžasná, a ne zase tak často na pódiích uváděná,“ sdělila ČT24 ředitelka akce Josefína Knoblochová.

Podtitulem letošního ročníku Letních slavností staré hudby je Natura, a v programu tak představí díla skladatelů renesance i baroka, kteří se nechali inspirovat zvuky zvířat, zahradami, květinami, živly, krajinou, přírodními božstvy a dalšími mytologickými bytostmi spjatými s přírodou. To vše v podání předních zahraničních souborů věnujících se staré hudbě a domácího ansámblu Collegium Marianum v prostorách pražských paláců, klášterů i chrámů.

Vivaldi i Händel

Během festivalových večerů vystoupí například mistři cembala Aapo Häkkinen (Finsko) a Marcos Magalhães (Portugalsko), kteří nabídnou hudební imitace ze světa zvířat a živlů. Dále španělský soubor La Bellemont, v jehož obsazení najdeme vihuelu de mano či španělskou dvojřadou harfu, povede vokální a instrumentální dialog mezi renesančním Španělskem a Itálií. Německou sopranistku Annu-Lenu Elbert doprovodí trojice instrumentalistek (Saskia Fikentscher, Kristin von der Goltz, Flóra Fábri) v programu věnovaném přírodním inspiracím v díle Georga Philippa Telemanna a Georga Friedricha Händela.

Různým podobám vodního živlu se pak bude věnovat koncert německo-jihoamerického souboru Los Temperamentos. Posluchači se mohou těšit i na originální španělský soubor Windu a hráče na historické perkuse Daniela Garaye. Festival 4. srpna uzavře rezidenční ansámbl Collegium Marianum, který spolu s italskou sopranistkou se sametovým hlasem Robertou Mameli nabídne výběr z děl dvou velikánů barokní opery – Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händela.

Koncerty v letošním roce rozezní Emauzský, Strahovský a Břevnovský klášter, zámek Troja, kostel sv. Šimona a Judy.