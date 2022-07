Pátek bude na Colours of Ostrava patřit zpěvačce LP i světelné show dronů

Hvězdou druhého dne festivalu Colours of Ostrava byla americká rocková kapela The Killers. Návštěvníkům se představila i skotská rocková kapela Franz Ferdinand či indonéská metalová skupina Voice of Baceprot. Večerní déšť program neovlivnil, v areálu pršelo jen krátkou dobu. Vrcholem pátečního programu bude jedna z hlavních hvězd letošního ročníku, americká zpěvačka LP. Podle informací ČT do festivalu vstoupila investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta jako strategický investor.