Po dvou letech začínají Colours of Ostrava a slibují nejlepší ročník v historii. Ve středu vystoupí Twenty One Pilots

Festival v 17 hodin zahájí Cirk La Putyka, hlavními hvězdami jsou The Killers, Martin Garrix, LP, Franz Ferdinand či Kings of Convenience. Největšími středečními lákadly jsou kromě Twenty One Pilots, kteří slibují show plnou efektů, třeba britský zpěvák a účastník Eurovize Sam Ryder, nebo „divoká, rozjásaná a radostná“ holandská kapela Bazzookas, jak ji ve vysílání ČT24 popsal mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Do Ostravy přijedou kapely a hudebníci z 32 zemí světa.

„Můžeme slíbit nejlepší ročník v historii. Nejen díky programu předních světových hvězd, ale především díky tomu, že to bude první plnohodnotný ročník po koronavirové pandemii. Že se společně sejdeme s našimi fanoušky a užijeme si po dlouhé době živou hudbu a živou kulturu. Tyto zážitky není možné nijak nahradit a všichni si je uchováme dále. Takže slibujeme, že atmosféra bude neopakovatelná,“ uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Některé písně se budou tlumočit do „uměleckého znakového jazyka“ pro neslyšící diváky. Na populární mezinárodní fórum Meltingpot přijede více než dvě stovky řečníků z celého světa – výrazné osobnosti vědy, umění, žurnalistiky, osobního rozvoje a mnoha dalších oborů, například sportovec a lektor Wim Hof, bývalý bhútánský premiér Tshering Tobgay nebo „Tarantino dokumentárního filmu“ Vincent Moon.