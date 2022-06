I užitečná stavba může být krásná, sděluje nová architektonická ročenka

Když je stavba užitečná, nemůže být krásná, a když je krásná, nemůže tak dobře sloužit. Podle Pavly Melkové jde o rozšířený omyl. V architektuře péče jedno bez druhého neexistuje a krása s užitečností se podporují.

Nová budova Fakulty humanitních studií univerzity Karlovy v Praze se do ročenky dostala díky užitečnému scelení do té doby roztříštěných budov do jednoho sídla.

„Ono je to takový hnízdo, je úplně vidět, jak spojuje lidi a jejich témata dohromady, ale zároveň je budova hodně otevřená, a když se na ni podíváme zvenku, je hodně transparentní. Komunikuje s okolím,“ popisuje Melková.

Radnice prý zlepšila vztahy mezi lidmi a úředníky

Barevnost a hravost vnesl do okolní šedi brněnského sídliště kostel blahoslavené Marie Restituty. Autorka budovu do ročenky zařadila i přesto, že výsledná forma jí není blízká, ocenila ale schopnost nadchnout návštěvníky.