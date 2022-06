Líp se loučí v neděli, zjišťuje Hana Fialová v muzikálovém monodramatu

V době, kdy psal muzikál Líp se loučí v neděli, měl Webber za sebou už hity jako Kočky či Jesus Christ Superstar. Po výpravných show se rozhodl ztlumit v komorním kusu. Původní muzikál psal jako část komponovaného večera, v němž se počítá ještě s violoncellovým koncertem. V této verzi hru na počátku milénia uvedlo pražské divadlo Ungelt s Martou Kubišovou.

Ostravská verze je teprve druhým nastudováním. Licence si ale žádala uvedení celovečerní verze, původní překlad přebásnění od už zesnulého Pavla Vrby tak musel doplnit svým vkladem Michal Prostějovský.

Muzikál Líp se loučí v neděli je monodrama. Hlavní a jedinou postavou je Angličanka, která hledá v Americe štěstí a velkou lásku. „Lákalo mne podívat se na ženskou tematiku mužskýma očima,“ přiznává režisér Juraj Čiernik. „Přišel jsem ale na to, že on ten ženský emoční svět asi není tak vzdálený tomu mužskému, možná jde jen o to, jak to vykládáme,“ dodává.

Fialová: Našla jsem se v mnoha situacích

Hlavní hrdinka potřebuje zelenou kartu, aby v Americe mohla zůstat, a pevný bod v životě. „Je to odhodlaná, velmi silná a zároveň velmi citlivá žena, která si dokáže poradit. Našla jsem se v mnoha situacích, některé jsou dokonce skoro identické,“ přiznává herečka Hana Fialová, na níž představení stojí.

„Mužský element“ zastupuje autor hudebního nastudování Jakub Žídek. Hanu Fialovou doprovází na klavír a zároveň zastupuje muže, o nichž hrdinka vypráví. Navíc musí občas stíhat vyběhnout za orchestrem, který výjimečně hraje ve zkušebně pět pater nad scénou. Sportovní výkon bere prý jako přípravu na plavkovou sezonu.