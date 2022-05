Rakouský herec vypráví svůj příběh, přizval Chaplinova Diktátora

Hanushevsky má slovinské a ukrajinské předky, narodil se ale v Rakousku. Divákům vypráví o své rodné vesnici, o matce, o malém holičství i o zkušenosti turistického průvodce, kdy v minibuse vozil po Rakousku americké turisty. Přitom se pouští do exkurzu do německé i rakouské moderní historie. „Je to příběh mého mládí, světa a doby, kdy jsem vyrůstal,“ upřesnil herec.

Není prvním, kdo na jevišti divadla v Kolíně nad Rýnem zveřejnil tímto způsobem svůj životopis. Režisér Rafael Sanchez tento koncept použil už dříve – skutečnou biografii hlavního hrdiny i představitele přitom kloubí se známými filmy.

V případě Hanushevského je to Diktátor. Protiválečné a protifašistické poselství natočil Charlie Chaplin jako svůj první titul s mluvenými dialogy v roce 1940. „Od malička ho fascinoval Charlie Chaplin a jeho groteskní němé filmy, proto jsme se rozhodli zkombinovat jeho životní příběh právě s Charliem Chaplinem a s filmem Diktátor,“ doplnila dramaturgyně inscenace Dominika Široká.

Šumění davu v Chile

Německojazyčné divadlo je jednou ze zřetelných linií letošní Divadelní Flory, která se v Olomouci koná až do 21. května. Dramaturgie festivalu dlouho usilovala také o účast divadla z Bochumi. Festivalovému publiku se tato scéna představí inscenací Noise. Šumění davu, které osciluje na pomezí poetické instalace, rozhlasové hry a koncertu.