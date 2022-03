O minulosti i budoucnosti Ukrajiny vypovídají ukrajinský Blade Runner či Klondike

„Válka se samozřejmě nedá pochopit, což je dobře vidět na dětských postavách, které se snaží popsat, co je válka. Ale ten film najednou může sloužit i jako určitá forma vykoupení. Myslím si, že i to je pro ukrajinský film poměrně charakteristické, že se filmaři tím způsobem snaží vyrovnat s traumatem,“ podotýká Schmarc.

A ještě důležitější otázkou je, jak bude vypadat samotná Ukrajina. Představu může dát dystopický film Valentyna Vasjanovyče Atlantida, oceněný na festivalu v Benátkách. Odehrává se v roce 2025. Veterán Sergej pomohl vítězství Ukrajiny nad Ruskem, ve válce ale utrpěl trauma, podobně jako celá země. „S nadsázkou ho označuji za ukrajinský Blade Runner. Najednou je to film, který nepůsobí jako sci-fi, ale spíše jako chladná věštba toho, co by se na Ukrajině mohlo stát,“ uzavírá Schmarc.

Zájem o stáž na FAMU projevilo sedm desítek mladých filmařů z Ukrajiny, stipendium v současnosti umožňuje na škole studovat na škole pěti dívkám. Mezi nimi Darji Kovalčukové a Marharytě Caprové.

Osmnáctiletá Darja kvůli ruské agresi opustila domov už dvakrát. „Jsem z Doněcké oblasti. V roce 2014 jsem se odstěhovala do Kyjeva a teď jsem znovu utekla, do Česka,“ upřesnila. V Kyjevě studovala dokumentaristiku, teď pokračuje na FAMU. Do Prahy utekla s matkou a mladší sestrou. „Babička s dědečkem jsou pořád v Donbasu, mám o ně velký strach,“ přiznává.

Další ukrajinskou studentkou na FAMU je devatenáctiletá Marharyta Caprová. I ona studovala v Kyjevě, a to filmovou režii. „Spolužáci, se kterými jsem celý život studovala a které znám od dětství, teď bojují. Jsou v ukrajinské armádě. Je jim devatenáct až dvacet let. Nechci si ani představit, že by se jim mohlo něco špatného stát,“ říká se slzami v očích. Do Česka se s matkou vydala přes Moldavsko. V Praze jsou necelé tři týdny.

I když jsou obě za stáž na FAMU rády, doufají, že se na Ukrajinu budou moct vrátit co nejdřív. „Jakmile v Kyjevě bude bezpečno, plánuji pomáhat obnovovat naši zemi,“ přeje si Darja.