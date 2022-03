„Musíme bojovat proti Putinově propagandě.“ Dokument nahlíží do nezávislé ruské televize Dožď

Menším optimismem už ji naplňují vyhlídky na konec ruské invaze v její rodné zemi. Ještě týden před válkou prý nevěřila, že Rusko Ukrajinu skutečně napadne. O to důležitější jí nyní připadá dát hlas kremelské opozici. „Propaganda legitimizuje Putinovu válku, a proto my musíme udělat maximum v boji proti propagandě,“ nepochybuje.

Televize Dožď ale skončit nechce. „Chvíli trvalo se zorientovat a zjistit, co dělat dál. A došli jsme k tomu, že musíme pokračovat a za každou cenu musíme začít znovu vysílat, musíme přinášet lidem v Rusku zprávy,“ říká Vera Kričevskaja. Začali tedy natáčet zpravodajkou relaci pro YouTube. „Můžeme svobodně říct, že toto je válka, můžeme dát hlas Ukrajincům, můžeme o válce informovat jako profesionálové. A to mě naplňuje,“ dodává režisérka.

Největší nátlak na nezávislá média přišel po začátku ruské agrese vůči Ukrajině. Ruské úřady nejprve zablokovaly web televize Dožď, nakonec se rozhodl pozastavit provoz i televizní kanál. Generální ředitelka Natalja Sindějevová zdůvodnila rozhodnutí novelou umožňující postihovat veřejné šíření lživých informací o „zvláštní vojenské operaci“ na Ukrajině. Za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím hrozí až patnáct let vězení.

Většina novinářů TV Dožď po zastavení vysílání z Ruska odešla. Vera Kričevskaja se rozhodla opustit svou vlast už v březnu 2014, hned po okupaci Krymu. „Protože jsem viděla celou zemi, miliony lidí, kteří měli (z anexe Krymu) takovou radost. Neodešla jsem kvůli Putinovi, odešla jsem kvůli těm, kteří to tak masově podporovali,“ vysvětluje.

„Naši diváci tvoří asi dvacet procent ruské populace a podle výzkumu je proti válce jednadvacet procent Rusů. Jsou to diváci televize Dožď. Ale navzdory tomu, že jsme v menšině, musíme dodávat zprávy o tom, co se děje na Ukrajině. Je to stěžejní, pro nás všechny a pro Evropu také,“ upozornila.

Festival dokumentů o lidských právech Jeden svět pokračuje do 3. dubna. Snímek Zatracená práce o televizi Dožď promítají v Praze, Děčíně, Ostravě, Českém Krumlově a Liberci.