Překvapilo mě, jak moc lidem vadí asfaltky a parkoviště, říká režisér dokumentu o Jizerských horách

S místní dopravou souvisejí i problémy, jichž si filmaři všímají. „Překvapil mě ohromný zájem veřejnosti o to, co se tady děje. Jak lidem strašně vadí rozšiřující se parkoviště kolem penzionů a restaurací, to, že v samém centru hor, v nejcennějších chráněných zónách, vede sto padesát kilometrů asfaltových cest,“ poznamenává Kuna.

Promítá se po celé republice

Zájem o situaci v Jizerských horách se odráží i v návštěvnosti. Jen v Libereckém kraji zhlédly dokument za poslední měsíc asi tři tisíce lidí. „Určitě to není běžné, dokumenty bývají běžně navštěvované v řádech jednotek či desítek diváků,“ upozorňuje dramaturgyně kina Varšava Naďa Hetešová.

S jarem se projekce přesouvají do Prahy i dalších měst po celé republice. Naplánováno je na dvě stě promítání, další se chystají tvůrci ještě přidávat.