Pandemii berou vážně na divadle a s humorem v seriálech, český film se drží stranou

Podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glasera se koronavirová pandemie v dramatické tvorbě sice objevuje, ale velmi pomalu. „Divadlo není médium, které by mělo z principu reagovat okamžitě. Sice se vyskytly nějaké pokusy pandemii zachytit, ale myslím, že autorům schází odstup,“ vysvětluje.

Do premiér brněnského Národního vybral ale v návaznosti na pandemii třeba hru Václava Havla Ztížená možnost soustředění. „Při zkoušení zjišťujeme, že je ta více než padesát let stará hra neuvěřitelně aktuální v tom, jak se rozpadá žebříček hodnot, jak se mění identita člověka. To vše je hrou tematizováno, a navíc nesmírně vtipně,“ říká.

Pandemická situace se stala výchozím bodem například pro taneční novinku As Long as We Dance v pražském Studiu Hrdinů. Polská konceptuální choreografka Renata Piotrowska-Auffret pracuje s tezí, že pandemie nás uvrhla do „společenské smrti“ – mění naše návyky a uzurpuje si naši pozornost.