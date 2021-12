Mysleli jsme, že to jsou Američani, ale z džípů vyskákali esesáci a začal pochod smrti, vypráví pamětníci

Přibližující se frontu nešlo nevnímat. Eva Erbenová letadla a dunění bojů slyšela koncem ledna 1945 za dráty koncentračního tábora Rogoźnica v Dolním Slezsku. Jenže přišlo rozčarování: „Jedna říkala: ‚To už je konec války, to už jsou Američani nebo Rusové!' A teď skutečně vyjely džípy a nějací lidé křičeli: ‚Američani, Američani!' Vyskákali kluci – esesáci, měli psy, a netrvalo snad ani patnáct minut a začal pochod smrti.“

Nikdy se nedostaň mezi ubohé

Tisíce vězňů se vlekly pěšky, v mrazu, nedostatečně oblečení a téměř bez jídla. Koho opustily síly, byl většinou bez milosti zabit. „Šli jsme sedm set kilometrů. Každý den se šlo mezi dvaceti pěti a třiceti kilometry. Bylo hrozně moc lidí, kteří se prostě posadili a řekli: Konec. Já nemůžu. Tak ho zastřelili, pár metrů ode mě. Člověk cítí, jak ta kulka syčí. Tak. Stříleli,“ snaží se Eva Erbenová přiblížit dny na hranici naděje, že dřív než konec války nepřijde konec života.

Likvidaci komplexu vyhlazovacích táborů poblíž Osvětimi připravovali nacisté od konce roku 1944. Tehdy třináctiletý Pavel Werner dunění sovětských děl pokládal za bouřku. Ze dne na den přišel rozkaz, že vězni odchází pryč.

„Nastoupili jsme mezi dospěláky, už nás tam bylo jenom kolem dvacítky, a esesák říkal: ‚Kinder gehen nicht mit!', že děti nepůjdou. ‚Ne, ne, my chceme jít. Wir sind stark. My jsme silní!' začali někteří kluci křičet. Protože to byla zásada: Nikdy se nedostaň mezi ubohé, kteří už nemůžou. To byla v podstatě osudová chyba, protože po našem odchodu byla Osvětim osvobozena, a Němci nestačili lidi, kteří tam zůstali, zlikvidovat,“ litoval nesprávného rozhodnutí Pavel Werner.

Pojď!

Rudoarmějci do Osvětimi dorazili 27. ledna 1945. Zástupy zubožených lidí putovaly střední Evropou ale až do května 1945. Mnohé pochody smrti se pohybovaly i přes území protektorátu. Matka Evy Erbenové zemřela v polovině dubna nedaleko lágru Svatava na Karlovarsku.

„Maminka mi řekla, že umře, abych řekla tatínkovi. V tom okamžiku přišla Němka a donesla chleba a házela ho všem. Hodila chleba i mamince, která v tu chvíli umřela. Pořád jsem na ni mluvila, nechtěla jsem vůbec věřit, že je mrtvá. Ale všechno šlo tak rychle. Pochod smrti pokračoval. Přišla Helenka Ganzová, vzala mě za ruku a povídá: ‚Pojď!',“ vydala se přesto Eva Erbenová na další cestu.

Po matčině smrti prý upadla do apatie. Když nocovali během pochodu v seníku, zaspala ranní odchod – a nikdo si nevšiml, že chybí. Nečekaně byla svobodná. „Šla jsem sama, pak jsem potkala dva chlapce, bylo jim třináct, čtrnáct, staří jako já a mluvili česky. A já jim nadšeně mávala, že taky mluvím česky a odkud jsou. A jeden ten kluk povídá: ‚Hele, potkali jsme mrtvolu!' Asi jsem tak vypadala,“ pokračuje Eva Erbenová.

Nezastřelili mě, ale bylo mi to jedno

Pavel Werner se dočkal osvobození americkou armádou v dolnorakouském Gunskirchenu. V nouzovém lágru nebyla voda, pilo se z kaluží. Nebylo ani jídlo. „Němci, co to hlídali, se na to už vykašlali. To bylo čtrnáct dní před koncem války. Přišli jsme na hlavní ulici a tam jsme potkali první americké vojáky. Ještě dalších takových čtrnáct dní a už bychom skutečně nepřežili,“ nepochybuje Pavel Werner.

Jan Roček patřil k těm, kteří se v jednu chvíli rozhodli se osudu vzdát. Zůstal ležet a předstíral, že je mrtvý. „Nalili mi vodu do nosu, to jsem zareagoval, kupodivu mě nezastřelili, ale bylo mi to už úplně jedno. Několik lidí, kteří už nemohli jít, naložili na káru a táhli s sebou. Jednoho dne Němci prostě zmizeli,“ popisuje. Přežil – jak záhy zjistil, jeho rodiče a patnáctiletá sestra nikoliv.

Odkud mají játra?

Symbolem osvobození, které pro Židy přišlo příliš pozdě, se stal koncentrační tábor Bergen-Belsen. Na samém sklonku války v něm zahynuly tisíce lidí. „Většina posádky totiž utekla. Přestali sčítat, přestali rozdávat denní polívku. Brány zavřeli. Zavřeli vodu. Zůstali jsme, abychom umřeli,“ uvědomovala si Dita Krausová.