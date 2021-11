Nové výstavy Národní galerie ukazují, bez čeho se lidé neobejdou: displej a empatii

Chybí velká jména jako Rembrandt či Toyen, která i během pandemických restrikcí fungovala jako návštěvnická mucholapka.

„Galerie není o jednoduchém obsahu dělat to, co dělají všichni. My chceme opravdu najít místa, na která nikdo jiný nemá prostředky, nezajímají ho, nejsou možná takové trháky, ale my z nich trháky uděláme. To vyžaduje spoustu drobné práce z naší strany, abychom neopakovali pořád to samé. Musíme otevřít nové dveře – a to je náš úkol,“ vysvětluje Knastová.

Akvizice, digitalizace, transformace

Plány nového vedení zahrnují i posílení digitalizace sbírkových předmětů a akvizic. Schyluje se například k nákupu obrazu Josefa Šímy, na němž portrétoval Louise-Denis Germainovou. U významné knihovazačky se český malíř ubytoval nedlouho po svém příjezdu do Paříže a později se stala i jeho tchyní. Obraz z roku 1922 by měl přijít na 7,8 milionu korun bez DPH, o záměru ho pořídit už ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) informoval vládu.

Pokračováním v krocích učiněných už předchozími vedeními galerie je pak stavba depozitáře v Jinonicích a transformace Veletržního paláce. Realizace obojího je tématem už léta.