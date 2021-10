Je to ten pravý? Padělané umění někdy nepoznají znalci ani autoři

Pravděpodobně by se na jeho podvody nikdy nepřišlo, kdyby za války – za cenu odpovídající tehdy neuvěřitelným čtyřem milionům librám – neprodal obraz Kristus a cizoložnice údajně od Jana Vermeera, na něhož se van Meegeren specializoval. Novým šťastným majitelem byl říšský maršál Hermann Göring.

Padělky výtvarných děl se objevují od antiky. Pohnutky napodobitelů jsou různé, motivem nemusí být jen obohacení, ale i dosažení uznání. K nejslavnějším a talentovaným padělatelům patřil třeba nizozemský malíř Han van Meegeren, který škodolibě prodával falzifikáty starých mistrů kritikům své autorské tvorby. Oklamal i kunsthistoriky z Rijksmusea v Amsterodamu nebo Metropolitního muzea v New Yorku.

„Falza z trhu s uměním nemizí. I když jsou odhalena, tak některá se vrací do původních sbírek a k tomu vznikají nová,“ obává se kurátorka Petra Příkazská.

Nepoznal bych vlastní obraz, přiznal Kodet

Populárně-naučná výstava v Galerii moderního umění ukazuje do konce února padělané obrazy, kresby, grafické listy, plastiky, fotografie, konceptuální díla i nová média. Její cíl je částečně osvětový: chce veřejnost seznámit s riziky při nákupu umění.

A podle slov ředitele Zachovala by mohla posloužit i jako inspirace pro jiné galerie, aby prošly své depozitáře. Ne vždy jsou správci sbírek – to platí pro veřejné i soukromé – totiž ochotní se k možným padělkům přiznávat. „Paměťové instituce by neměly zametat pod koberec, zda mají nějaká falza,“ nepochybuje ale Zachoval.

Kvůli záruce pravosti dnes hradecká galerie kupuje zejména díla žijících umělců. V případě pochybnosti, zda je originál opravdu originál, se stačí zeptat autora. I když ani to nemusí být záruka. Například Kristián Kodet, když v roce 2007 svědčil v kauze plagiátora obrazů, přiznal, že na první pohled nepoznal, co maloval sám a co je napodobenina. Pomoci museli znalci.