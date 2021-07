Vytváří krev, jiskry i celá panoramata. Trikaři z pražských Nuslí pracují na efektech pro Hollywood

Video of Rozhněvaný muž (2021) | Vizuální efekty MagicLab

Ozbrojení lupiči zastavují dodávku s cenným nákladem, do níž se doslova vlamují pomocí ruční kotoučové pily. V jiné scéně je posádka dodávky brutálně popravena. A v další dodávka jede po losangeleské dálnici. Kdyby však tyto pasáže z nového britsko-amerického filmu Rozhněvaný muž neupravili v pražském studiu MagicLab, vypadaly by podstatně jinak.

Do záběrů s pilou například trikaři v postprodukci přidali odletující jiskry, popravu pak umocnili stříkanci krve, protože na place se nepoužívala ani umělá krev. Dodávka navíc nejela po dálnici v Los Angeles, ale stála ve studiu v Londýně před zeleným pozadím. Do oken tak museli trikoví specialisté přidat míhající se městské panorama. Zásadní bylo doplnit třeba i odraz řidiče na vnitřní stranu skla či do zpětných zrcátek.

„Ten film je lehce stylizovaný, takže třeba zrovna krev nemůže vypadat zcela realisticky,“ říká v nenápadném studiu pod pražským Nuselským mostem trikový supervizor a šéf MagicLabu Michal Křeček. Podle něj ale nejde jen „vymalovat“ celý výtah červeně, krev musí mít správné odlesky, nebo se v pohybu chovat dle zákonů fyziky.

„Jenže po prvních verzích ukázkových záběrů nám přicházel feedback, že krve je stále málo. Nakonec jsme zvolili úplně jiný, složitější postup. Pod vedením CG supervizora Viktora Plcha jsme veškerou krev pro každý záběr zvlášť simulovali ve virtuálním 3D prostředí. Ve střižně byli nadšení,“ nastínil Křeček.

Zlomová zakázka

Nešlo ale jen o krev. Pro snímek, který ve čtvrtek vstoupil i do českých kin, vytvořili trikoví specialisté spoustu trojrozměrných objektů v pohybu, jako jsou auta, vrtulníky nebo třeba i lodě. Simulovali také výstřely zbraní. Když se režisérovi zdálo nedostatečné zabezpečení budovy, kde se do dodávek nakládají peníze, v MagicLabu vytvořili mnohem robustnější oplocení s bránou s betonovými zátarasy.

Temný, brutální akční thriller, v němž se postupně odhaluje identita nového kurýra bezpečnostní firmy v podání Jasona Stathama, vznikal na přelomu let 2019 a 2020 pod režijním dohledem Guye Ritchieho v Londýně a v Los Angeles. Surové záběry pak zpracovávali trikaři v Praze, kteří nakonec museli vyrobit 435 vizuálních efektů. Pro pražskou firmu to byla zlomová zakázka.

„Pro studio Miramax jsme vyráběli triky jako jediný dodavatel, což je skvělé,“ vysvětlil Kreček. Pražské studio totiž na velkých amerických filmech v minulosti dělalo jen dílčí zakázky – shodou okolností i na předchozích dvou filmech Ritchieho, kterými byly krimi Gentlemani a hraná předělávka pohádky Aladin.

U druhého jmenovaného blockbusteru společnosti Disney měli v MagicLabu na starosti pasáž, v níž Aladin na začátku snímku běží městem, kterou retušovali či v ní uměle rozšiřovali prostředí.