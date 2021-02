„První indián v Praze“ se naučil chodit po vodě, ale doma mu nevěřili

Cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič se s Čerwuišem potkal v paraguayském pralese. Český badatel patřil k nemnohým, kteří se o indiánské kmeny nejen zajímali, ale i s nimi žili. „Kteří se tak ‚snížili', že se indiánům přiblížili, brali je jako sobě rovné, a dokonce se nebáli tvrdit, že jako vyspělá civilizace se od domorodců, těch ‚primitivů', můžeme učit,“ upozornil historik Vladimír Rozhoň v pořadu Historie.cs.

Do Jižní Ameriky se Dlouhý lovec nebo Lovec kaktusů, jak Friče indiáni „překřtili“, vypravil v prvním třicetiletí minulého století sedmkrát. Ke kmeni Čamakoko, jehož příslušníkem byl Čerwuiš, se vracel opakovaně, dokonce se tu v duchu místních tradic oženil. Syna náčelníka přivezl z vnitrozemí Paraguaye do Prahy počátkem roku 1908.

Hračkami ji nerozmazlujte, bude služkou

Podle Rozhoně zřejmě první indián v Praze vzbudil největší rozruch, nicméně Frič nebyl prvním z cestovatelů druhé poloviny devatenáctého a začátku dvacátého století, kdo se vrátil z výprav v doprovodu domorodého obyvatele. Do Prahy se tímto způsobem dostaly už dvě černošské děti.

Antonín Stecker přijel z Afriky i se sotva desetiletým chlapcem jménem Tiksu. Emil Holub se z první výpravy vrátil se sotva desetiletou bečuánskou (dnes Botswana) dívkou Bellou. „Svěřil ji do péče dam z okruhu Náprstkova domu a vyloženě je instruoval, že má být služkou, takže ji nemají moc rozmazlovat hračkami. Když se vrátil do Afriky, její stopy mizí,“ naznačil další osud děvčete Rozhoň.

Stačilo projímadlo

Čerwuiš se s Fričem vydal na cesty kvůli nemoci, která sužovala jeho kmen i jeho samého, i cestovatel nicméně původně neměl v plánu vzít svého domorodého společníka až do Evropy. Původ choroby odhalil v Praze student parazitologie (kdo konkrétně to byl, se ale neví), potíže způsobovali střevní parazité. K vyléčení stačilo projímadlo.

Laxativum Frič kmeni Čamakoko také dovezl, spolu s vyléčeným a o evropské zkušenosti bohatším Čerwuišem, který ale mezitím prožil v Praze rok. Pražané jeho jméno počeštili na Červíček.

Frič se s Červíčkem ubytoval v nájemním bytě, soužití nebylo hlavně zpočátku úplně idylické kvůli střetu naprosto odlišných světů. Indián se svou neznalostí poměrů dopouštěl různých faux pas. Někdy celkem komických, třeba když se ptal dam, jestli už měly milence, jindy hraničí se skandálem, jako když si chtěl od vídeňského starosty na banketu vypůjčit jeho starostovský řetěz.

Na pivo K Flekům i jako exponát na přednášku

Čerwuišovi se také často zastesklo po domově. „Čerwuiš měl zase jednou nostalgickou náladu, vypůjčil si z mých sbírek kousek indiánského šminku, oblékl se – vlastně svlékl – do svého domorodého kroje a pokryl své pomalované tělo ozdobami z peří. Usedl před otevřená dvířka rozpálených kamen a potichoučku si zpíval své smutné zpěvy,“ popisoval Frič například v zápiscích, jež vycházely za druhé světové války časopisecky a knižně vyšly po sametové revoluci s podtitulem Z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu.

Později se indiánský princ toulal po pražských ulicích o samotě, cestovatel ho ale brával s sebou třeba do hospody U Fleků. A také ho ale používal jako demonstrační pomůcku při svých přednáškách.

„Díváme-li se na cestovatele devatenáctého století dnešníma očima, tak byli rasisté všichni. Alberto Vojtěch Frič, který žil mezi indiány a psal o nich velice pochvalně, běžně používal taková slova jako ‚negr', ‚primitiv' a ‚divoch'. Ale rozhodně z jeho slov to nevyznělo pejorativně,“ podotýká historik Vladimír Rozhoň.

Pomoc je zároveň i intervence

Divadlo Husa na provázku autorskou hru Čerwuiš inzeruje jako výpravu ke kořenům našich představ o vlastní vyspělosti. „Víme, že jsou lidé, kteří naprosto bezskrupulózně exploatovali třetí svět, a na tom se postavila bohatost Evropy, kterou dnes užíváme. Je nutnost si to připomínat, i u nás v Čechách, není to tak, že když jsme neměli kolonie, že se nás to netýká,“ je přesvědčen David Jařab, režisér inscenace a také autor. Fričovy texty dramatizoval tak, aby v nich více vynikla skrytá témata.