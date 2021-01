Nouze naučila filharmonika nejen housti. Stal se i kameramanem

„Když člověk natáčí cédéčko, sám má zvukovou představu, jak by nástroj měl znít. To je velké plus. Jako výkonný umělec můžu lidem, kteří potřebují obraz i zvuk dohromady, nabídnout zkušenost, že přesně vím, co by chtěli,“ podotýká k propojení svých dvou profesí houslista. Nová práce ho prý také nutí víc cvičit a připravovat nové skladby.

Jako kameraman používá jiné jméno – z Vodičky se stal Wassermann. Připravoval například on-line adventní kalendář, který festival Struny dětem nabídnul jako náhradu za zrušený ročník. „Natáčel to s vervou a entuziasmem,“ ocenila jedna z účinkujících, skladatelka a pianistka Beata Hlavenková.

Úspěch s videy má i jako interpret. „S (klavíristou) Miroslavem Sekerou jsme natočili Bazziniho Rej skřítků. Video převzalo BBC a během tří dnů ho vidělo přes sto tisíc lidí,“ upozornil například.

Novoroční koncert v přímém přenosu

Se svým domovským orchestrem zahraje už v pátek večer na novoročním koncertě České filharmonie. Výběr z děl českých skladatelů ale zazní jen před prázdným sálem pražského Rudolfina, odkud ho v přímém přenosu odvysílá ČT art.