Foglarova Záhada hlavolamu slaví 80 let od svého vzniku. O Vontech teď vypráví komiks Rváčov

„V šedesátých letech a na začátku sedmdesátých ještě vycházely Foglarovy knihy, ale v osmdesátých už byl po nich hlad a bylo to takové kouzlo zakázaného ovoce. Stejně je to podle mě i s těmi Vonty, kdy v tom období pubertálního vzdoru je to takový ideální negativní vzor,“ řekl kreslíř Richard Fischer.

Stojí Vontové za krádeží Foglarova deníku?

Autoři komiksu vycházeli z autentických vzpomínek, hledání pamětníků však nebylo jednoduché. Stejně jako ti knižní, tak i skuteční Vontové udržovali svou činnost v tajnosti. „S některými jsme se setkali, ale bylo to velmi těžké s nimi navázat nějaký kontakt,“ uvedl Fischer.

Scenárista Džian Baban řekl, že kvůli tomu, že šlo o fragmentární příběhy, bylo nutné je doplnit nějakou fikcí. Skutečným Vontům komiks připisuje například dosud nevyřešenou krádež z roku 1997. Z pražské výstavy tehdy zmizel ježek v kleci a hlavně originální Foglarův dětský deník. „Použili jsme to čistě jako prvek, jako nějakou událost, která nám přijde zajímavá jako záhada,“ dodal Baban.

Tradice Vontů pokračuje i dnes, na zdech se stále objevují znamení a vzkazy. „Vontové byli vždycky neradi, když do jejich čtvrti někdo chodil, když tam něco dělal. To v tom vontském hnutí zůstává pořád,“ uvedl historik ze Skautské nadace Jaroslava Foglara Roman Šantora. Stejně tak je to i s osmdesát let starým heslem Vontů: „Nevyzraďme nic, co víme – mlčenlivost chrání nás!“.