Recenze: Starci s klarinety stále mladí ladí

Nepřekvapí tedy, že oba filmy přinesly zpěvákům řadu hitů, a to jak Gottovi (Život je bílý dům, Kdyby sis oči vyplakala nebo Tak abyste to věděla, zde společně s Hanou Hegerovou a Matuškou), tak Matuškovi (Tereza), Štědrému se Zímou (Milenci v texaskách). Duet Gotta s Pilarovou Dotýkat se hvězd patří také do zlatého pokladu naší populární hudby. Nezapomínejme ani na autorské duo Suchý–Šlitr, jimi zpívaná Babetta byla též velkým hitem.

Všichni za jednu

A jedna zákulisní perlička: přestože jsou jako autoři hudby u všech písní uvedeni Blažek, Malásek a Hála, jednotlivé písně vždy složil pouze jeden. Milence v texaskách napsal dnes již nežijící Jiří Bažant, který mi k tomu před lety řekl: „Tehdy jsme to dělali takovým soutěžním způsobem, každý jsme dostali text písničky a za týden nato jsme přinesli výsledek.“ A všichni tři skladatelé pak společně s režisérem a textařem vždy vybrali tu nejlepší. A aby se nehádali, pod všemi písněmi jsou podepsáni všichni tři.

Svědčí o jejich mistrovství, že zpětně nelze rozhodnout, kdo co napsal – vadí to ale? Na kvalitách vznosného duetu Gotta s Janou Petrů Den je krásný, stejně jako třeba na Gottově pomalejší Kdyby sis oči vyplakala či na písni Život je bílý dům (též v Gottově podání) to vůbec nic nemění – jsou to zkrátka krásné písně, v tom nejlepším slova smyslu.