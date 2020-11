Prague Fringe Festival pod tlakem pandemie zvolil novou strategii. Představí české divadlo světu

Prague Fringe Festival, největší česká přehlídka anglického divadla, se od úterý uskuteční v jiné podobě, než bylo každoročně zvykem. Podobně jako mnoho dalších kulturních akcí bude mít v době pandemie on-line podobu a namísto toho, aby se do Prahy sjeli divadelníci z celého světa, festival představí to nejlepší z českého divadla světu. Přehlídka Prague Fringe Reimagined potrvá do 29. listopadu.